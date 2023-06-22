Эфир Delfi c Михаилом Подоляком: где наступает ВСУ, удар по мосту, будет ли Зеленский в Вильнюсе?

Ранним утром в Чонгаре был нанесен ракетный удар по автомобильному мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью. По предварительной информации, для этого использовались британские Storm Shadow. Означает ли это, что основным направлением украинского контрнаступления является Запорожское? Сказывается ли на темпах продвижения ВСУ отсутствие современных истребителей? Стоит ли ждать Зеленского на саммите НАТО в Вильнюсе и в каком формате? Насколько правдивы оперативные сводки с фронта от Пригожина? Эти и другие вопросы в нашем эфире зададим советнику главы офиса президента Украины Михаилу Подоляку.