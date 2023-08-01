Эфир Delfi c мэром Робертом Духневичем: образование, коммуналка, язык, район и столица

Ровно месяц остается до начала учебного года в Литве. Не за горами и старт отопительного сезона. Образование и жилищно-коммунальное хозяйство являлись одними из самых проблемных сфер Вильнюсского района. Как муниципалитет готовится к осени? Улучшился ли диалог района со столицей? Как отреагировали жители Вильнюсского района на заявления главы Госинспекции по языку Аудрюса Валотки об упразднении польских названий деревень? Об этом в студии Delfi говорим с мэром Вильнюсского района Робертом Духневичем.