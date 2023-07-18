18 июля 2023 г. 12:33

Эфир Delfi c Марком Фейгиным: удар по мосту в Крым, зерновая сделка, "Вагнер" под боком Литвы

 
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Керченский мост на полную мощность сможет функционировать только осенью. При этом одно пролетное строение автодорожной части не подлежит восстановлению. Ждать ли новых атак на мост? Почему россияне несмотря ни на что едут в Крым? Продолжат ли вывозить зерно из украинских портов после отказа России продлить соглашение? Стоит ли опасаться Литве наемников ЧВК «Вагнера» в Беларуси?

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