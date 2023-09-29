Эфир Delfi c лидером Национального альянса Таджикистана Мухиддином Кабири: миграция и война

В разных регионах России полиция взялась за мигрантов, недавно приобретших гражданство РФ. Силовики проводят рейды и увозят людей в военкоматы для того, чтобы поставить на воинский учет. А в Госдуме России звучат голоса о необходимости лишения гражданства таких людей в случае отказа воевать в Украине. Одна из самых многочисленных групп людей с двойным гражданством на фронте - выходцы из Таджикистана. Но есть таджики, воюющие за Украину. Более подробно об этом беседуем в студии Delfi с лидером Национального альянса Таджикистана Мухиддином Кабири.