Эфир Delfi c Лауринасом Кащюнасом: Вильнюс, НАТО, Украина, безопасность, пропаганда, Соловьев

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В Вильнюсе проходит саммит председателей парламентов стран НАТО, инициированный спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен. В мероприятии принимают участие представители 27 стран альянса, а также Украины и Швеции. О дискуссиях парламентариев, возможных вариантах решения по Украине на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе, укреплении восточного фланга альянса и более тесном военном сотрудничестве Литвы и Польши в студии Delfi беседуем с главой комитета по нацбезопасности и обороне Сейма Лауринасом Кащюнасом.
Начало трансляции в 13.20
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