Эфир Delfi c Иваном Тютриным: ВСУ в Курской области, режим Путина и реакция российской оппозиции

Российская оппозиция разделилась по вопросу операции ВСУ в Курской области. Одни считают происходящее ужасным, вторые - призывают помогать эвакуированным жителям Курщины, при этом подчеркивая, что ответственность за происходящее несет Путин. Ну а третьи - приветствуют прорыв ВСУ в Курскую область. .