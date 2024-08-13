2024.08.13 12:49

Эфир Delfi c Иваном Тютриным: ВСУ в Курской области, режим Путина и реакция российской оппозиции

 
Дмитрий Семенов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

Российская оппозиция разделилась по вопросу операции ВСУ в Курской области. Одни считают происходящее ужасным, вторые - призывают помогать эвакуированным жителям Курщины, при этом подчеркивая, что ответственность за происходящее несет Путин. Ну а третьи - приветствуют прорыв ВСУ в Курскую область. .

О разных подходах внутри оппозиции, настроениях в самой России и последствиях потери части Курской области для режима Путина более подробно поговорим с сооснователем Форума свободной России, Иваном Тютриным

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