Эфир Delfi c Ильей Клишиным и Максимом Поляковым: жизнь в Литве, "Волна", эмиграция, Вильнюс

В Литве стремительно набрал большую популярность Telegram-канал "Волна/Литва". Это медиа на русском языке про жизнь в стране и Вильнюсе. А также место, где релоканты помогают адаптироваться друг другу на новом месте. Потребность в такой площадке ощутили сами русскоязычные эмигранты, количество которых сильно выросло после 24 февраля 2022 года. Сегодня проект превратился в сеть каналов в десятках стран. В студии Delfi "ловим волну" вместе с основателями проекта, журналистами Ильей Клишиным и Максимом Поляковым.