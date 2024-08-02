2024.08.02 13:21

Эфир Delfi c Игорем Яковенко:обмен века-что способствовало освобождению российских политзаключенных?

 
ru.DELFI.lt

Минувшим вечером в Анкаре состоялся самый масштабный обмен заключенными со времен Холодной войны. В ходе договоренностей с США и Германией Россия выдала 16 журналистов и активистов, которых помиловал Путин. За это Москва получила 10 своих граждан, осужденных в США и странах Европы за разные преступления. Среди них - киллер Вадим Красиков. Что способствовало освобождению политзеков? Кто и по каким критериям формировал списки? Почему подобные переговоры любят тишину? Станет ли обмен заключенными первым шагом к переговорам о мире в Украине?

Об этом в сегодняшнем эфире говорим с российским публицистом и социологом Игорем Яковенко.

Начало эфира в 13.30.

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