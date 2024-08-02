Эфир Delfi c Игорем Яковенко:обмен века-что способствовало освобождению российских политзаключенных?

Минувшим вечером в Анкаре состоялся самый масштабный обмен заключенными со времен Холодной войны. В ходе договоренностей с США и Германией Россия выдала 16 журналистов и активистов, которых помиловал Путин. За это Москва получила 10 своих граждан, осужденных в США и странах Европы за разные преступления. Среди них - киллер Вадим Красиков. Что способствовало освобождению политзеков? Кто и по каким критериям формировал списки? Почему подобные переговоры любят тишину? Станет ли обмен заключенными первым шагом к переговорам о мире в Украине?