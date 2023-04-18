Эфир Delfi c Игорем Яковенко: 25 лет за правду, усиление репрессий в РФ перед наступлением Украины

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Московский городской суд 17 апреля приговорил российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Ему инкриминировали "фейки о российской армии", "участие в деятельности нежелательной организации" и "госизмену". В конце прошлой недели Владимир Путин подписал законопроект об электронных повестках, а список "иноагентов" пополнился новыми лицами и организациями.
Расширение репрессивных практик в России перед готовящим украинским контрнаступлением в студии Delfi обсуждаем с журналистом и публицистом Игорем Яковенко.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
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