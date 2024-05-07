2024.05.07 13:31

Эфир Delfi c Федором Крашенинниковым: президент ли Путин? Каким будет его новый срок?

 
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Сегодня Владимир Путин официально вступает в свой 5-ый срок. Накануне инаугурации стало известно, что в России пройдут учения по развертыванию тактического ядерного оружия. Каким будет новый срок Путина? Дождемся ли мы конвертации срока президентского в срок тюремный? Связаны ли ядерные учения с инаугурацией? Почему Госдеп США считает Путина президентом? Эти и другие вопросы обсудим с политическим аналитиком Федором Крашенинниковым.

Начало трансляции в 13.30

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