Эфир Delfi c Федором Крашенинниковым: президент ли Путин? Каким будет его новый срок?

Сегодня Владимир Путин официально вступает в свой 5-ый срок. Накануне инаугурации стало известно, что в России пройдут учения по развертыванию тактического ядерного оружия. Каким будет новый срок Путина? Дождемся ли мы конвертации срока президентского в срок тюремный? Связаны ли ядерные учения с инаугурацией? Почему Госдеп США считает Путина президентом? Эти и другие вопросы обсудим с политическим аналитиком Федором Крашенинниковым.