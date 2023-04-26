Эфир Delfi c Федором Крашенинниковым и Валерием Ковалевским: россияне и белорусы за границей - уроки

Казалось бы, фундаментально положение оппозиционных россиян мало отличается от положения оппозиционных белорусов: есть свои диверсанты, политзаключенные, добровольцы, воюющие за Украину. Однако самопрезентация российских оппозиционеров во многом уступает белорусам: российские эмигрантские структуры имеют неоднородную повестку, а также часто становятся объектом критики. В частности из-за конкуренции за ресурсы и куда большее внимание к благополучию кремлевских олигархов, а не к эмигрировавшим соотечественникам.

Чему россияне могли бы научиться у белорусов? Как адекватно взаимодействовать с европейскими, в частности, с литовскими властями? Готовы ли литовские чиновники идти на контекст с демократическими силами? Поговорим об этом с нашими экспертами в передаче “Раз в неделю” с Екатериной Орловой. В студии политолог Федор Крашенинников (https://youtube.com/@FedorKrasheninnikov) и представитель Объединенного переходного кабинета Валерий Ковалевский.

Начало трансляции в 13.00