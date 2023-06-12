Эфир Delfi c экс-премьером Литвы Гедиминасом Киркиласом

В чем причины политического кризиса в Литве? Есть ли у правящих сегодня хорошие выходы из ситуации? Эффективна ли стратегия правых на коммуникацию с российской оппозицией? Об этом и многом другом говорим с бывшим премьер-министром Литвы Гедиминасом Киркиласом.

Начало трансляции в 13.00