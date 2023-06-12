Эфир Delfi c экс-премьером Литвы Гедиминасом Киркиласом

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Досрочные выборы в Литве не состоятся. Сейм не поддержал этот вариант консерваторов в качестве пути выхода из правительственного кризиса. Теперь главной интригой остается возможная отставка премьер-министра Ингриды Шимоните.
В чем причины политического кризиса в Литве? Есть ли у правящих сегодня хорошие выходы из ситуации? Эффективна ли стратегия правых на коммуникацию с российской оппозицией? Об этом и многом другом говорим с бывшим премьер-министром Литвы Гедиминасом Киркиласом.
Начало трансляции в 13.00
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