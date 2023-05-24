Эфир Delfi c Екатериной Роякой: что будет с экономикой Литвы в условиях мировой турбулентности?

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Как можно оценить нынешнюю экономическую ситуацию в Литве, чем объясняются пессимистичные и оптимистичные прогнозы, и как рядовым налогоплательщикам улучшить свое материальное положения в условиях глобальной напряженности? Как на сегодняшний день влияют последствия пандемии, какие коррективы вносит нынешняя ситуация, полномасштабная война у порога Евросоюза.
Разберем тему в передаче "Раз в неделю" с нашим сегодняшним гостем. В студии Delfi экономист, представитель кредитного бюро "Credit info Lietuva" Екатерина Рояка.
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