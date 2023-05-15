Эфир Delfi c "ангелом Бучи" о спасении людей с оккупированных территорий Украины

Константину удалось спасти свыше 200 человек. С "ангелом Бучи", "казахским Шиндлером", как с тех пор его часто называют в благодарность за спасение мирных жителей, мы поговорили о том, как закончить войну, не потерять веру в лучшее, тяжелых военных буднях, спасении людей и планах на будущее.