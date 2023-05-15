Эфир Delfi c "ангелом Бучи" о спасении людей с оккупированных территорий Украины

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Гость студии Delfi — волонтер Константин Гудаускас с казахским паспортом и литовскими корнями, который с первых дней войны, рискуя собственной жизнью, занимался вывозом людей с оккупированных территорий, в том числе окрестностей Бучи.

Константину удалось спасти свыше 200 человек. С "ангелом Бучи", "казахским Шиндлером", как с тех пор его часто называют в благодарность за спасение мирных жителей, мы поговорили о том, как закончить войну, не потерять веру в лучшее, тяжелых военных буднях, спасении людей и планах на будущее.

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