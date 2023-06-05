Эфир Delfi c Александром Мусиенко: ВСУ, Запорожское направление, действия РДК, что в Бахмуте?

Какие направления ударов можно назвать основными? Что происходит в Бахмуте после выхода ЧВК "Вагнера"? Насколько действия РДК и легиона "Свобода России" рушат оборонительные планы Москвы? Об этом и многом другом беседуем с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

Начало трансляции в 13.00