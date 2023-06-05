Эфир Delfi c Александром Мусиенко: ВСУ, Запорожское направление, действия РДК, что в Бахмуте?

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Минобороны РФ сообщило, что крупномасштабное Украины началось утром 4 июня на Южнодонецком направлении. Однако прорвать российскую оборону не удалось. А Институт изучения войны в утреннем анализе констатировал, что ВСУ продвинулись до 3 километров на Запорожском направлении. Началась ли реализация планов Украины, которые любят тишину?

Какие направления ударов можно назвать основными? Что происходит в Бахмуте после выхода ЧВК "Вагнера"? Насколько действия РДК и легиона "Свобода России" рушат оборонительные планы Москвы? Об этом и многом другом беседуем с руководителем Центра военно-правовых исследований Александром Мусиенко.

Начало трансляции в 13.00

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