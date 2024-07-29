Эфир Delfi: Буря в Литве, эксперимент в Вильнюсе и план Помпео

Сразу после новостей интервью с руководителем программы Caritas „Близость“ Агатой Границкой. Молодые волонтеры Caritas предложили пожилым людям принять участие в эксперименте: определить, насколько дружелюбны города для пожилых людей и чего не хватает для того, чтобы сказать, что каждый человек действительно имеет значение. Задача пожилых людей - перейти улицу в своем темпе, когда светофор загорится зеленым. Для молодых людей - с помощью таймера определить, достаточно ли времени, чтобы перейти на другую сторону улицы, а если нет, то сколько его не хватает. Агата расскажет об итогах эксперимента и мотивации молодых волонтеров к участию в нем.