Эфир Delfi: боец "Азова" о плене и обороне Мариуполя и антивоенная конференция в Литве

Малоимущие жители Литвы могут обратиться и получить бесплатную правовую помощь у юристов. Подробнее о том, как это сделать, рассказывают глава Литовской адвокатуры Миндаугас Кукайтис и представитель Caritas Каролина Соснитска.
Разговор украинского журналиста и писателя Максима Бутченко с бойцом полка "Азов" Анатолием Егоровым, который рассказал о стойкости украинцев, месяцах войны в Мариуполе, обороне "Азовстали", а также трагедии, произошедшей в зоне, находящейся в Еленовке.
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