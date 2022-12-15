Эфир Delfi: блокировка санкций, как будет работать литовский закон о десоветизации?

aA
Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали принятие новых санкций против России из-за предложенных западными государствами исключений для экспорта зерна и удобрений, скопление фур на въезд в Литву увеличилось, выбрано место для памятника первого президента Литвы в Вильнюсе, общественный транспорт Вильнюса и в следующем году будет бесплатным для украинцев. Подробности в выпуске новостей.

Сейм Литвы принял закон, запрещающий пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий в общественных объектах. Закон вступит в силу 1 мая следующего года.

О том, как будет работать новый закон и проходить десоветизация, говорим с председателем Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве Рональдасом Рачинскасом.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: Patriot для Украины, десоветизация в Литве и интервью Айдера Муждабаева

Российская армия атаковала Киев иранскими...

Эфир Delfi: о роли и позиции российской оппозиции за границей

Снег не прекращается, за прошлые сутки в Литве выявлено...

Эфир Delfi: Литва под снегом, троянское зерно Лукашенко, поезд в Варшаву

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал ловушкой...

Эфир Delfi: итоги недели c политическим обозревателем Константином Эггертом

После выпуска новостей смотрите комментарий недели,...

Эфир Delfi: как спасти Молдову от рук Кремля, когда закончится забастовка в Вильнюсе?

5 декабря во время очередного массированного обстрела...

Эфир Delfi: забастовка в Вильнюсе - позиции сторон, Латвия без "Дождя" - что думают в Литве?

В среду в Вильнюсе продолжается забастовка водителей...

TOP новостей

Вираж в Сейме Литвы: за марихуану может грозить и административная, и уголовная ответственность

В четверг Сейм Литвы продвинулся в процессе в...

„Circle K“ trims valandoms sumažino kainas „Circle K“ trims valandoms sumažino kainas

Из-за скидок на горючее на АЗС стоят очереди – водителей просят объезжать некоторые улицы

Сеть АЗС канадского капитала Circle K , реагируя на кризис...

Ukraina

Разрушенные трансформаторы и полный блэкаут. Как в Украине справляются с постоянными ракетными обстрелами по энергосистеме

Ракетные обстрелы по украинской энергетической...

Эфир Delfi: блокировка санкций, как будет работать литовский закон о десоветизации?

Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали...

Сенсация: страны Балтии и Польша блокируют новый пакет санкций в отношении России

Часть стран ЕС предлагает смягчить санкции в...