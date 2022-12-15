Эфир Delfi: блокировка санкций, как будет работать литовский закон о десоветизации?

Сейм Литвы принял закон, запрещающий пропаганду тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий в общественных объектах. Закон вступит в силу 1 мая следующего года.

О том, как будет работать новый закон и проходить десоветизация, говорим с председателем Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве Рональдасом Рачинскасом.

Ведущие: Анжела Бубеляк, Дмитрий Семенов