Эфир Delfi: битва за Бахмут, правительственный кризис в Литве

Во второй части программы на связи со студией Delfi спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Говорим о ситуации в Бахмуте и других участках линии фронта.

Ведущие: Дмитрий Семенов, Анжела Бубеляк

Начало трансляции в 13.00