Эфир Delfi: битва за Бахмут, правительственный кризис в Литве

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Президиум партии консерваторов после скандала с тремя министрами предложит Сейму Литвы проголосовать за проведение досрочных выборов. В случае, если депутаты не поддержат, может последовать отставка кабинета министров. Причины и последствия правительственного кризиса обсуждаем с политологами Саулюсом Спурга и Габриэле Бурбулите-Цискаришвили.

Во второй части программы на связи со студией Delfi спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Говорим о ситуации в Бахмуте и других участках линии фронта.

Ведущие: Дмитрий Семенов, Анжела Бубеляк

Начало трансляции в 13.00

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