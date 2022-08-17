Эфир Delfi: белорусская певица Аня Шаркунова, двойная эмиграция и дорога домой

aA
В студии Delfi - белорусская певица Аня Шаркунова. На днях она выпустила клип на песню "Дорога домой" - о потере родины и о том, что вера в возвращение очень сильна. Композиция полюбилась многим белорусам, вынужденно оказавшимся в эмиграции после событий августа 2020 года.

Сама Аня Шаркунова также вынуждена была уехать, поскольку ей грозила опасность. Она следила за событиями в Беларуси, участвовала в них и остро реагировала своим творчеством на наиболее резонансные. 8 августа 2020 года певица выпустила "Песню счастливых людей", в которой снялось много известных людей, большинство из которых сейчас в эмиграции. А после убийства жителя Площади перемен Романа Бондаренко в ноябре 2020 года написала композицию о нем "Рисунки на стене".

Статьи по теме:
Эфир Delfi с русской писательницей Людмилой Петрушевской
Эфир Delfi — итоги недели: драгоценное электричество, атомный терроризм и ЕС без россиян?

За последние два года Ане Шаркуновой пришлось дважды эмигрировать. Сначала после 9 августа 2020 года из Беларуси в Киев. Затем, после начала войны 24 февраля, покинуть и столицу Украины.

О жизни и творчестве в эмиграции, а также о том, насколько длинна и сложна дорога домой, говорим c Аней в студии Delfi сразу после выпуска новостей.

Начало эфира в 13.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: караимы Литвы — как сохранить идентичность?

В этом году исполняется 625 лет со дня поселения...

Эфир Delfi: 2 годовщина протестов в Беларуси — итоги, что дальше?

Представители белорусской белорусских...

Эфир Delfi: интервью Светланы Тихановской и расследование о воюющих на стороне РФ белорусах

После вторжения России в Украину уроженцы Беларуси...

Эфир Delfi — итоги недели: 5 колонна в Москве, бизнес с террористами, гражданство от Лукашенко

Гость специального эфира Delfi в эту пятницу, в котором мы...

TOP новостей

Вице-министр рассказала, сколько еще будут держаться высокие цены на электричество в Литве  завершение либерализации рынка отложат до выборов

Высокие цены на электричество в Литве могут держаться...

Эфир Delfi: белорусская певица Аня Шаркунова, двойная эмиграция и дорога домой

В студии Delfi - белорусская певица Аня Шаркунова. На днях...

Очередной скачок коронавируса в Литве: 2832 новых случая и 3 смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 2832 новых случая...

Министр объяснил рекордную цену на электробирже: парадокс начал повторяться ежемесячно

Рекордная цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в зоне...

На бирже электроэнергии установлен новый рекорд, литовский бизнес требует провести расследование

В среду на рынке электроэнергии был установлен новый...