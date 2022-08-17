Эфир Delfi: белорусская певица Аня Шаркунова, двойная эмиграция и дорога домой

Сама Аня Шаркунова также вынуждена была уехать, поскольку ей грозила опасность. Она следила за событиями в Беларуси, участвовала в них и остро реагировала своим творчеством на наиболее резонансные. 8 августа 2020 года певица выпустила "Песню счастливых людей", в которой снялось много известных людей, большинство из которых сейчас в эмиграции. А после убийства жителя Площади перемен Романа Бондаренко в ноябре 2020 года написала композицию о нем "Рисунки на стене".

За последние два года Ане Шаркуновой пришлось дважды эмигрировать. Сначала после 9 августа 2020 года из Беларуси в Киев. Затем, после начала войны 24 февраля, покинуть и столицу Украины.

О жизни и творчестве в эмиграции, а также о том, насколько длинна и сложна дорога домой, говорим c Аней в студии Delfi сразу после выпуска новостей.

Начало эфира в 13.00