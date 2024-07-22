2024.07.22 13:19

Эфир Delfi: Байден снимается с выборов, спасет ли Харрис демократов? Как изменится Трамп?

 
Дмитрий Семенов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

Президент США Джо Байден накануне вечером объявил о выходе из предвыборной гонки и выразил свою поддержку вице-президенту Камале Харрис. Та, в свою очередь, заявила о своей готовности стать кандидатом от Демократической партии. Является ли данное решение спасательным кругом для демократов? Гарантирует ли поддержка Байдена выдвижение Харрис? Как изменится предвыборная риторика Трампа в связи с заменой в команде оппонентов? Каким президентом войдет в историю Джо Байден? Способны ли что-то новое предложить демократы по теме войны в Украине?

Эти и другие вопросы обсудим в нашем эфире с вице-спикером Сейма Литвы, бывшим послом Литвы в США Жигимантасом Павилёнисом и официальным представителем Госдепа США Дэниелом Сайзеком.

Начало трансляции в 13.40

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