aA
Президент США Джо Байден находится с необъявленным заранее визитом в Киеве, что известно на этот час о визите?
Гость студии Delfi - литовский европарламентарий Бронис Ропе. Обсуждаем, всегда ли война и тень экономического кризиса — причина роста цен, какие меры на уровне ЕС помогли бы решить проблему высоких цен на продукту и энергоносители, а также преодолеть большой разрыв в развитии регионов и больших городов.
Гость студии Delfi - литовский европарламентарий Бронис Ропе. Обсуждаем, всегда ли война и тень экономического кризиса — причина роста цен, какие меры на уровне ЕС помогли бы решить проблему высоких цен на продукту и энергоносители, а также преодолеть большой разрыв в развитии регионов и больших городов.
Ведущие выпуска: Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов.
Подготовлено при сотрудничестве с Европейским парламентом
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Советник президента: вторжение российских военных группировок наподобие "Вагнер" в страны Балтии – вероятный сценарий
Как утверждает главный советник президента Литвы...
Эфир Delfi: Байден в Киеве, рост цен в ЕС, молочные реки и проблема отставания регионов
Президент США Джо Байден находится с необъявленным...
Министр образования Литвы предлагает учителям русского языка переквалификацию
В своем письме-обращении к образовательному сообществу...
Литовцы заполонили Таиланд: отдыхают месяц, а тратят меньше, чем в Литве
Литовцы, измученные плохой погодой, бегут в Таиланд ,...
Представитель работодателей: 15 лет назад я бы одобрил закрытие магазинов в выходные, а сейчас - нет
Президент Литовской конфедерации работодателей Данас...