Эфир Delfi: Бахмут, санкции против РФ, и что изменилось в Казахстане после смены власти?

По мере введения все новых санкций в отношении России стал заметно расти ее товарооборот со странами СНГ. Многие эксперты считают, что таким образом происходит обход санкций. Одной из стран, нарастившей торговлю с Россией стал Казахстан. Статистика при этом расходится с политическими заявлениями руководителя страны Касым-Жомарт Токаева, неоднократно подчеркивавшего, что он не будет помогать Москве обходить санкции. Происходит ли в действительности обход санкций через Казахстан и как изменились взаимоотношения с Россией с приходом Токаева? Обсудим с членом штаба координационного совета оппозиции Казахстана Сырымом Шалабаевым.
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