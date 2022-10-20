Эфир Delfi: Артем Шрайбман — о планах Лукашенко и Путина, будет ли открыт белорусский фронт?

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В Беларуси идет развертывание региональной группировки войск Беларуси и России. На этом фоне все чаще звучит информация о возможной мобилизации. Вступит ли Беларусь в войну и как на это отреагирует общество обсуждаем в эфире Delfi с политическим аналитиком из Беларуси Артемом Шрайбманом.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
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