Эфир Delfi: Артем Шрайбман — о планах Лукашенко и Путина, будет ли открыт белорусский фронт?

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В Беларуси идет развертывание региональной группировки войск Беларуси и России. На этом фоне все чаще звучит информация о возможной мобилизации. Вступит ли Беларусь в войну и как на это отреагирует общество обсуждаем в эфире Delfi с политическим аналитиком из Беларуси Артемом Шрайбманом.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов

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