Литовская сборная по баскетболу сумела пробиться в 1/8 финала Евробаскета, чему в Литве очень рады, но и в литовском футболе есть повод для оптимизма — вильнюсский "Жальгирис" благодаря уверенной игре попадает в первый тур группового этапа Лиги конференций. Сегодня "Жальгирис»" встречается в Братиславе со "Слованом".

А в нашем выпуске — эксклюзивное интервью с тренером "Жальгириса" Владимиром Чебуриным.