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В Вильнюсе отмечают 508-ю годовщину Оршанской битвы. По этому случаю Вильнюсской ратуше проходит международная конференция, на которой обсуждаются вызовы, связанные с агрессией Москвы в регионе. Для участия в ней в Вильнюс приехал советник администрации президента Украины Алексей Арестович.

Литовская сборная по баскетболу сумела пробиться в 1/8 финала Евробаскета, чему в Литве очень рады, но и в литовском футболе есть повод для оптимизма — вильнюсский "Жальгирис" благодаря уверенной игре попадает в первый тур группового этапа Лиги конференций. Сегодня "Жальгирис»" встречается в Братиславе со "Слованом".

А в нашем выпуске — эксклюзивное интервью с тренером "Жальгириса" Владимиром Чебуриным.

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