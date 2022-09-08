Литовская сборная по баскетболу сумела пробиться в 1/8 финала Евробаскета, чему в Литве очень рады, но и в литовском футболе есть повод для оптимизма — вильнюсский "Жальгирис" благодаря уверенной игре попадает в первый тур группового этапа Лиги конференций. Сегодня "Жальгирис»" встречается в Братиславе со "Слованом".
А в нашем выпуске — эксклюзивное интервью с тренером "Жальгириса" Владимиром Чебуриным.
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