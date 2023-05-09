Эфир Delfi: 9 мая как день мирной Европы и 9 мая как день культа, который стал войной

Шутка "главное достижение Владимира Путина - это победа в Великой Отечественной войне" - давно уже не шутка. В современной России 9 мая стало новой религией и культом мертвых, ради которого в 21 веке должны погибать живые. Пока страны Европы руководствуются принципом "никогда больше", в России события ВОВ мутировали в принцип "можем повторить". С последующим реальным воплощением – военной агрессией против Украины.
Как 9 мая превратился в главный маркер народной идентичности в России? Почему сформировался этот культ? Как провести эффективную декоммунизацию в России и чему можно было бы научиться у других стран постсоветского пространства? Поговорим об в передаче “Раз в неделю” с нашим сегодняшним гостем Дмитрием Саввиным, историком и публицистом, председателем правления Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов.
Начало трансляции в 13.00
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