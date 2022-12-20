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300 дней прошло с момента нападения России на Украину. Подробнее об этом рассказываем в выпуске новостей.

Президент России Владимир Путин отправился в Минск и провел переговоры с Александром Лукашенко. В последнее время как раз Лукашенко приезжал к Путину. Только в этом году он был России семь раз. С политологом, аналитиком Центра исследований Восточной Европы Максимасом Милтой говорим о том, зачем Путину понадобилась встреча с Лукашенко.

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