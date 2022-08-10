aA
Представители белорусской белорусских демократических сил отметили вторую годовщину президентских выборов и последовавших за ними протестов против режима Лукашенко. В Вильнюсе состоялась конференция "Новая Беларусь", по итогам которой Светлана Тихановская объявила о решении создать "коллективный исполнительный орган" — Объединенный переходный кабинет. Мероприятие проходило под слоганом "Прекратить споры и работать вместе" и собрало практически всю белорусскую оппозицию.
Какими были эти два года для белорусской оппозиции, вынужденной работать в эмиграции, удается ли представителям демсил работать вместе и не терять связь с теми, кто остается в Беларуси, как за это время менялся режим Лукашенко?
Обсуждаем тему с политическим аналитиком Валерием Карбалевичем.
Начало эфира в 13.00
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Президент Литвы подписал декрет о лишении Ванагаса и Дробязко государственной награды Спикер Сейма: это решение было единственно верным
Президент Литвы Гитанас Науседа 10 августа подписал...
У владельца вильнюсского торгового центра CUP еще есть бизнес в России
Торговый центр CUP , находящийся в столице, на ул. Упес,...
Жизнь в Литве дорожает, растет число бедствующих людей
В Литве продолжается рост инфляции, хотя темпы роста...
Исторический момент: в Вильнюсе завершается снос торгового центра Ibrahim
В середине июля строительная компания Realco начала снос...
Эфир Delfi: 2 годовщина протестов в Беларуси — итоги, что дальше?
Представители белорусской белорусских...