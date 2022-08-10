Эфир Delfi: 2 годовщина протестов в Беларуси — итоги, что дальше?

Какими были эти два года для белорусской оппозиции, вынужденной работать в эмиграции, удается ли представителям демсил работать вместе и не терять связь с теми, кто остается в Беларуси, как за это время менялся режим Лукашенко?

Обсуждаем тему с политическим аналитиком Валерием Карбалевичем.

Начало эфира в 13.00