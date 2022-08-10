Эфир Delfi: 2 годовщина протестов в Беларуси — итоги, что дальше?

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Представители белорусской белорусских демократических сил отметили вторую годовщину президентских выборов и последовавших за ними протестов против режима Лукашенко. В Вильнюсе состоялась конференция "Новая Беларусь", по итогам которой Светлана Тихановская объявила о решении создать "коллективный исполнительный орган" — Объединенный переходный кабинет. Мероприятие проходило под слоганом "Прекратить споры и работать вместе" и собрало практически всю белорусскую оппозицию.

Какими были эти два года для белорусской оппозиции, вынужденной работать в эмиграции, удается ли представителям демсил работать вместе и не терять связь с теми, кто остается в Беларуси, как за это время менялся режим Лукашенко?

Обсуждаем тему с политическим аналитиком Валерием Карбалевичем.

Начало эфира в 13.00

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