Эфир Delfi: 10 лет аннексии - был ли другой сценарий, и каким путем будет освобежден Крым?

18 марта исполнилось ровно 10 лет аннексии Крыма Россией. По этому случаю в Москве на Красной площади состоялся концерт с согнанной массовкой. Со сцены снова звучали речи о "возвращении в родную гавань" и о том, что Крым с Россией навсегда. Существовал ли 10 лет назад другой сценарий развития ситуации? Были ли возможности у Украины военным путем защищать Крым? Почему Запад не среагировал на аннексию должным образом? Каким путем будет освобожден Крым? Стало ли это освобождение ближе с полномасштабным российским вторжением в Украину? Об этом говорим с дипломатом, бывшим послом Украины на Балканах Александром Левченко.