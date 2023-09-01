01 сентября 2023 г. 13:47

Эфир Delfi: 1 сентября в Украине и Литве, Вильнюс как город перемен и жителей-туристов

 
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В День знаний, 1 сентября, говорим о вкладе Литвы в восстановление разрушенных Россией школ и детских садов в Украине. В студии Delfi - руководитель проектов по восстановлению Украины (Co-create Future of Ukraine) Артурас Жарновскис. А на связи со студией из Украины - начальник отдела образования Бородянского совета Наталья Новикова.

Во второй части выпуска новый проект Delfi "700 шагов по Вильнюсу". В нем глазами старожилов и новоселов литовской столицы можно будет увидеть парки, музеи, потаенные старинные улочки, подъезды, крыши и подвалы — и, таким образом, собрать историю города, не так давно отметившего 700-летний юбилей. И первая встреча и прогулка начинается сегодня с самых старых улицы Вильнюса — улицы Pilies или Замковой и Бернардинской (Bernardinų). А первым гостем-экскурсоводом, с которым съемочная группа измерила шагами столицу Литвы, стал Андрюс Ужкальнис – журналист, писатель, ресторанный критик. А держаться заданного маршрута им помогала Аризона.

Начало трансляции в 14.00

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