Эфир Delf: Роман Удот и Сергей Беспалов о выборах в России - Путин, Надеждин, подписи, чего ждать?

 
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В России в последние недели наблюдается ажиотаж вокруг фигуры политика Бориса Надеждина, заявившего о своем намерении стать кандидатом в президенты. Возле его региональных штабов выстраиваются очереди из желающих поставить подписи. Сбор организовывают и среди россиян за рубежом. В эти дни, в частности, это можно сделать и в Вильнюсе.

Сам Надеждин выступает с критикой курса Путина и обещает в случае победы вывести российские войска из Украины, а также освободить политзаключенных. Поставить подпись в его поддержку уже призвали Михаил Ходорковский, Максим Кац и другие российские политики в эмиграции. С чем связаны надежды на Бориса Надеждина? Зарегистрируют ли его в качестве кандидата? Есть ли сегодня возможность организовать независимое наблюдение на месте? Об этом говорим с экспертом по выборам, бывшим сопредседателем движения "Голос" Романом Удотом и экс-координатором штаба Навального в Иркутской области Сергеем Беспаловым.

Начало трансляции в 13.30

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