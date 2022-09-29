Эфир Defi: россияне бегут в Грузию, Лукашенко в Абхазии и псевдореферендумы

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На границе России с Грузией — многокилометровая пробка. Россияне хотят попасть Грузию, чтобы избежать мобилизации. Готова ли Грузия принять такое большое количество граждан России, с какими сложностями сталкиваются власти, жители этой страны и бегущие от мобилизации россияне. Тему обсуждаем с главным редактором грузинского издания Sova.News Мартой Ардашелия.

О проведение псевдореферендумов на территории оккупированных Россией украинских регионов, позиции стран Запада говорим с народным депутатом Верховной рады Украины Олександром Мережко.

Начало эфира в 13.00

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