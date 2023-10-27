Единый центр помощи просит жителей не сообщать об увиденных на улицах автомобилях с российскими номерами

"Вы увидели автомобиль с российскими номерами? Вы хотите сообщить об этом из чувства гражданского долга? Просьба НЕ СООБЩАТЬ об этом по номеру 112. Санкции осуществляет Литовская таможня, а не полиция", – сказано на страница ЕЦП.

Представители ЕЦП уточнили, что, если будет принято решение, что "на такие сообщения должна отвечать полиция", тогда эти сообщения начнут регистрировать. ЕЦП отметил, что передает полученную информацию службам: полиции, пожарной безопасности, скорой и инспекторам по охране природы.

Delfi напоминает, что Литовская таможня сообщила, что въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 г. автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию Литвы и других стран ЕС в течение 6 месяцев.

С 11 сентября 2023 г. на территорию Литвы автомобили с российскими регистрационными номерами не впускают. Запрет не зависит от гражданства водителя или владельца машины.