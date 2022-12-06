Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявляет, что у него нет сомнений в том, что это "символ советской идеологии, который не имеет ничего общего с захоронениями", и что его убирают "законно и обоснованно".

По его словам, все необходимые разрешения получены, а заключения комитета ООН не являются препятствием для вывоза скульптур.

"Я не сомневаюсь, что это единственно верное решение", - заявил мэр города журналистам.

Он повторил, что комитет ООН просит не разрушать могилы, не снимать надгробные плиты и не уничтожать наследие, что, по словам мэра, и не делается.

"Я рад, что мы не должны отчитываться перед Организацией Объединенных Наций. Конечно, страна – правительство, Министерство юстиции, которое представляет страну, – естественно, должны будут сообщить Комитету по правам человека, что мы делаем", – сказал Шимашюс.

"Самое худшее, что может случиться, это то, что Организация Объединенных Наций может принять ошибочное мнение. Но я действительно верю в здравый смысл. Хотя пока такое рассмотрение решения там кажется странным", - добавил столичный градоначальник.

По сообщению столичного муниципалитета, памятник советским воинам, состоящий из пяти стел, будет демонтирован так, чтобы не повредить его, и работы планируется завершить через несколько недель.

Ранее в прошлом месяце Минюст сообщил, что Комитет ООН по правам человека оставил в силе временную охрану скульптур, находящихся на Антакальнисском кладбище столицы, тем самым формально не позволив столичным властям вывозить их в настоящее время.

В Комитет временных мер обратились заявители, представившиеся "этническими русскими", в том числе Казимерас Юрайтис, фигурирующий в деле "Международного форума добрососедства", учрежденного Альгирдасом Палецкисом, а также Дмитрий Глазков, Татьяна Брандт и Анастасия Брандт.

Однако скульптуры убирают, несмотря на решение комитета ООН.

Минюст и мэрия утверждают, что комитет ООН ввели в заблуждение доводами упомянутых лиц о том, что памятник будет осквернен, а находящиеся рядом останки перезахоронены. По словам властей, намерений делать это нет.

Самоуправление обещает передать вывезенные скульптуры Национальному музею Литвы.