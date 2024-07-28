Дзукийцы остались без короны: грибы растут в других регионах Литвы

И сколько бы я не любил грибы, лисички радуют только в первые 2-3 похода за грибами в начале лета, а потом быстро надоедают. Горожанам в это трудно поверить – Агне Андрюлёните (ранее Зуокене) удивлялась: „Надоели? Вызвало улыбку. Я в Вильнюсе еще не видела лисичек в этом году“. Однако когда приносишь из леса не несколько сот граммов, а несколько килограммов лисичек и делаешь это не первый раз, и съесть их надо в течение нескольких днейi, они всем надоели бы. И во всех блюдах. Не хочется ни лисичек с картошкой, ни со спагетти и сыром, ни картофельных блинов с лисичками и свиным фаршем. Я уже не говорю о проблемах с пищеварением, которые появляются, если переесть лисичек.