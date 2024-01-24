Дым, пущенный фермерами, представлял опасность для столичных водителей

Журналисты Delfi зафиксировали этот инцидент. Водители на ул. Гележинё Вилко должны были резко тормозить перед въездом в тоннель.

На пути в сторону проспекта Саванорю из-за скопившегося дыма видимость на дороге была очень плохой, водители были вынуждены останавливаться перед непроглядными клубами дыма.

Жители, которые были очевидцами этой ситуации, сказали, что из-за действий участников протеста такое повторялось несколько раз. Водители, ехавшие через мост к тоннелю, резко сбавляли скорость и практически останавливались на одной из самых оживленных улиц города. По словам очевидцев, ситуация была опасной, до ДТП был лишь один шаг.

На видео видно,что в тоннеле затора нет, но водители опасаются ехать вперед, поскольку видимость плохая.