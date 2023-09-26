Двухлетний ребенок, отравившийся алкоголем, находится в коме

"Мы можем подтвердить, что этот малолетний ребенок все еще находится в каунасской клинике, но подробно о ситуации рассказать не можем, родители малыша не давали такого разрешения", - сказала представитель Каунасской клиники Ева Янкаускене.
Выяснилось, что ребенок, скорее всего, отравился алкоголем. Полиция выясняет, как ребенок получил алкоголь - выпил случайно или же его напоили.
"В воскресенье поздно вечером врачи сообщили в полицию о том, что в больницу доставлен малолетний ребенок с симптомами алкогольного отравления. На место происшествия выехали наши сотрудники, оба родителя были пьяны", - сказала представитель каунасской полиции Одета Вайткявичене.
Соседи слышали, что в квартире была "пирушка", они даже пытались призвать семью к порядку, просили сделать музыку потише. На ситуацию отреагировали и специалисты по правам детей, в семье есть трое детей.
"Ездили, чтобы позаботиться о детях, кроме малыша, в семье есть еще двое детей. Все дети сейчас находятся в безопасном окружении", - сказала представитель Каунасского отдела службы по защите прав детей Анджелика Вежбавичюте.
Семья уже некоторое время была в поле зрения службы по правам детей, с ней работали.
"Семье оказывали помощь, сейчас придется пересмотреть эффективность помощи, чтобы дети вернулись в безопасное окружение, чтобы подобное не повторилось", - сказала Вежбавичюте.
Полиция пока расследование не начинала, родителей тоже не опрашивали, поскольку они были пьяны.
"На данным момент уточняются обстоятельства происшествия в рамках 139 ст. - нанесение ущерба здоровью по неосторожности", - сказала Вайткявичене.
Пока малыш в больнице, других детей передали близким родителей.
"Детей передали знакомым, с которыми дети общались, которым они доверяют, мы оцениваем ситуацию, выслушиваем родителей, если это возможно", - пояснила Вежбавичюте.
За такой неприсмотр за ребенком грозит лишение свободы на срок до 1 года.