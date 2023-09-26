Двухлетний ребенок, отравившийся алкоголем, находится в коме

"Мы можем подтвердить, что этот малолетний ребенок все еще находится в каунасской клинике, но подробно о ситуации рассказать не можем, родители малыша не давали такого разрешения", - сказала представитель Каунасской клиники Ева Янкаускене.

Выяснилось, что ребенок, скорее всего, отравился алкоголем. Полиция выясняет, как ребенок получил алкоголь - выпил случайно или же его напоили.

"В воскресенье поздно вечером врачи сообщили в полицию о том, что в больницу доставлен малолетний ребенок с симптомами алкогольного отравления. На место происшествия выехали наши сотрудники, оба родителя были пьяны", - сказала представитель каунасской полиции Одета Вайткявичене.

Соседи слышали, что в квартире была "пирушка", они даже пытались призвать семью к порядку, просили сделать музыку потише. На ситуацию отреагировали и специалисты по правам детей, в семье есть трое детей.