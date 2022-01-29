В прошлом году министр обратился в полицию, поскольку в его адрес поступали угрозы.

Главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс еще 18 октября начал расследование по факту возможного терроризирования министра.

"Расследование проводится. Обвинения уже предъявлены двоим лицам", – сказала представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Расследованием занимается полиция под контролем Вильнюсской участковой прокуратуры.

Летом прошлого года, когда министр ездил по Литве и призывал жителей прививаться от COVID-19, его охраняла полиция.

Угрозы министр получал и по электронной почте, оскорбительные сообщения получали и домочадцы Дулькиса.

По закону за такие преступления грозит лишение свободы на срок до 4 лет.