В прошлом году министр обратился в полицию, поскольку в его адрес поступали угрозы.
Главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс еще 18 октября начал расследование по факту возможного терроризирования министра.
"Расследование проводится. Обвинения уже предъявлены двоим лицам", – сказала представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.
Расследованием занимается полиция под контролем Вильнюсской участковой прокуратуры.
Летом прошлого года, когда министр ездил по Литве и призывал жителей прививаться от COVID-19, его охраняла полиция.
Угрозы министр получал и по электронной почте, оскорбительные сообщения получали и домочадцы Дулькиса.
По закону за такие преступления грозит лишение свободы на срок до 4 лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
У 1/10 переболевших COVID-19 переходит в хроническую форму: кому чаще угрожает такая опасность (8)
Существует надежда на то, что "омикрон" принесет...
Заболеваемость гриппом в Литве – намного более серьезная проблема, чем думают многие (9)
В Литве растет количество заболевших гриппом –...
Еще один антирекорд в Литве: 11 666 новых случаев коронавируса и 12 смертей (16)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 666 новых...
После рекордного числа случаев COVID-19 оценка возможности удаленки в школах: это крайняя мера (2)
В Литве растет число новых случаев коронавируса ....
Мэр Вильнюса предлагает узаконить самопроверку (11)
На фоне быстрого распространения штамма "омикрон" и...