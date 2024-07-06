Двое пьяных мужчин подняли на ноги и предпринимателей и полицию

По Скайстакальнисскому парку и соседней улице Мейстру в субботу ходили двое мужчин, которые подняли на ноги не только предпринимателей, но и полицию с врачами скорой.
По словам бывшего члена горсовета Мантаса Лелюкаса, очевидцем инцидента стал его сын. Юноша в 10 ч. увидел около парка голого мужчину.
Он вел себя неадекватно: что-то кричал и натирал тело черноземом, сыпал на себя землю.
„Очевидцы просили мужчину одеться, но он не реагировал“, – рассказал Лелюкас.
Позже, когда просмотрели записи видеокамер на ул. Мейстру, выяснилось, что по этой улице в парк шли двое мужчин. Потом один из них вышел из парка голый. Вскоре пришел и второй. Он был в одежде, но тоже кричал что-то непонятное. Потом одетый пропал. Очевидцы сообщили об обнаженном мужчине по номеру 112.
Лелюкас рассказал, что пару месяцев назад в этом парке его знакомая встретила мужчину, который демонстрировал ей свои половые органы. Женщина не испугалась, а посмеялась над ним, тогда мужчина убежал.
„Раньше в парке бывали и наркоманы и извращенцы. (...) Я слышал, что после субботнего инцидента женщины с детьми боятся туда ходить“, – сказал Лелюкас.
Директор цветочного магазина на ул. Мейстру Эдмундас Сметонис сказал, что в субботу голый мужчина пытался залезть в его склад через окно.
По словам предпринимателя, было видно, что мужчина не понимает, что делает.
„Видимо у него что-то с головой было, он видел то, чего мы не видели. Одно то, что он голый бегал по парку и по улице, о многом говорит. Мы с соседями думаем, что он что-то принял. От водки, такая дурь в голову не приходит“, – сказал он.
Голый мужчина не сопротивлялся, когда на место происшествия приехала полиция.
Паневежцы рассказали, что в субботу видели в городе еще одного мужчину, который вел себя неадекватно. Он был одет, но постоянно что-то кричал.
Одна из жительниц сказала, что, скорее всего, мужчина находился под воздействием наркотиков или психотропных веществ.
Она заметила, что видела такое не в первый раз.
Якобы Скайстакальнисский парк превратился в пивбар под открытым небом, где сидят и плюются непонятные типы, которые справляют нужду в ближайших кустах.
Представитель Паневежской полиции Одета Юкнюте подтвердила, что такой инцидент в субботу был зафиксирован, полицейские передали обнаженного мужчину в руки врачей.