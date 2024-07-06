Двое пьяных мужчин подняли на ноги и предпринимателей и полицию

Позже, когда просмотрели записи видеокамер на ул. Мейстру, выяснилось, что по этой улице в парк шли двое мужчин. Потом один из них вышел из парка голый. Вскоре пришел и второй. Он был в одежде, но тоже кричал что-то непонятное. Потом одетый пропал. Очевидцы сообщили об обнаженном мужчине по номеру 112.

Он вел себя неадекватно: что-то кричал и натирал тело черноземом, сыпал на себя землю.

По словам бывшего члена горсовета Мантаса Лелюкаса, очевидцем инцидента стал его сын. Юноша в 10 ч. увидел около парка голого мужчину.

По Скайстакальнисскому парку и соседней улице Мейстру в субботу ходили двое мужчин, которые подняли на ноги не только предпринимателей, но и полицию с врачами скорой.

Лелюкас рассказал, что пару месяцев назад в этом парке его знакомая встретила мужчину, который демонстрировал ей свои половые органы. Женщина не испугалась, а посмеялась над ним, тогда мужчина убежал.

„Раньше в парке бывали и наркоманы и извращенцы. (...) Я слышал, что после субботнего инцидента женщины с детьми боятся туда ходить“, – сказал Лелюкас.

Директор цветочного магазина на ул. Мейстру Эдмундас Сметонис сказал, что в субботу голый мужчина пытался залезть в его склад через окно.

По словам предпринимателя, было видно, что мужчина не понимает, что делает.