Биржайская газета Šiaurės rytai сообщила, что погиб врач , альпинист Миндаугас Лескаускас и зубной техник Ева Паужолите.
Глава Литовской ассоциации альпинизма Арунас Камандулис сказал, что пока не может подтвердить личности погибших.
"Личности этих людей известны, но я не уполномочен подтверждать эту информацию, мы договорились, что я фамилии сообщать не буду", – сказал он.
По словам Камандулиса, у него нет данных о том, при каких обстоятельствах произошло несчастье, а останки альпинистов должны доставить в Литву на следующей неделе.
"Поскольку очевидцев не было и нет, мы знаем только, что спасатели нашли их всех троих, все они упали. Сейчас согласовываем со страховыми компаниями вопрос транспортировки, пока неясно, но мы надеемся, что возможно в начале следующей недели (доставят останки)", – сказал глава ассоциации.
В Сакартвело при восхождении на роду Тетнульди погибли трое литовских альпинистов.
По данным портала kavkaz-uzel.eu, местное телевидение Rustavi 2 сообщило, что альпинистов нашли около горы Тетнульди, связь с ними прервалась несколько дней назад. В воскресенье спасатели использовали для их поисков вертолеты.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер Литвы: самые известные из ярых сторонников Путина в нашей стране - литовцы
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отвечала на...
Эфир Delfi: туристы и мигранты на границе Литвы, диверсии на газопроводах в Балтийском море
Ситуацию на границах после визовых ограничений в...
Холокост, новый Чернобыль или взрыв в космосе: военный эксперт о том, что будет, если Путин потянется к кнопке
Каким образом РФ может использовать свои ядерные...
Эксперты: сентябрь был самым холодным в этом столетии
Страница "Погода и климат в Литве " сообщает, что...
"Были холопами, стали рабами". Алла Пугачева ответила своим критикам
Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост,...