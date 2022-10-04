Биржайская газета Šiaurės rytai сообщила, что погиб врач , альпинист Миндаугас Лескаускас и зубной техник Ева Паужолите.

Глава Литовской ассоциации альпинизма Арунас Камандулис сказал, что пока не может подтвердить личности погибших.

"Личности этих людей известны, но я не уполномочен подтверждать эту информацию, мы договорились, что я фамилии сообщать не буду", – сказал он.

По словам Камандулиса, у него нет данных о том, при каких обстоятельствах произошло несчастье, а останки альпинистов должны доставить в Литву на следующей неделе.

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"Поскольку очевидцев не было и нет, мы знаем только, что спасатели нашли их всех троих, все они упали. Сейчас согласовываем со страховыми компаниями вопрос транспортировки, пока неясно, но мы надеемся, что возможно в начале следующей недели (доставят останки)", – сказал глава ассоциации.

В Сакартвело при восхождении на роду Тетнульди погибли трое литовских альпинистов.

По данным портала kavkaz-uzel.eu, местное телевидение Rustavi 2 сообщило, что альпинистов нашли около горы Тетнульди, связь с ними прервалась несколько дней назад. В воскресенье спасатели использовали для их поисков вертолеты.