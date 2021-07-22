По данным СОГГ, малолетних детей в реанимацию увезли с Кабеляйской заставы после того, как в четверг утром они с родителями перешли границу Беларуси и Литвы. Родители сказали пограничникам, что перед переходом детям дали успокоительные таблетки. По словам взрослых мигрантов, таблетки детям дали люди в масках, которые проводили нелегалов до границы с Литвой.

В четверг утром пограничники Кабеляйской заставы задержали в Варенском районе 11 граждан Ирака и 4 граждан России (чеченцев). "Всех иностранцев доставили на заставу. На заставе взрослые мигранты сообщили, что их дети плохо себя чувствуют. Дети были вялыми, не могли общаться. Пограничники вызвали скорую. Врачи увезли детей в Алитусскую больницу и поместили в реанимации", – сказано в сообщении СОГГ.

Сейчас состояние детей оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает;

Родители детей рассказали пограничникам, что перед переходом границы, сопровождавшие их до границы люди в масках дали детям по две таблетки. После этого мигранты перешли границу Литвы. Таблетки детям дали, чтобы они были спокойнее и не помешали переходу через границу.

Еще одну таблетку дали родителям, чтобы они дали ее детям во время перехода по территории Литвы. Эту таблетку пограничники передали врачам.

В Литву из Беларуси в этом году незаконно пришли 2300 нелегальных мигрантов. Литовские политики считают, что это организованная режимом соседней страны против Литвы.