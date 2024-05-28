2024.05.28 06:55

Двое человек могли отравиться в популярном каунасском кафе с шаурмой

 
ru.DELFI.lt
kebabine
kebabine
ФОТО: FOTO: VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS NUOTRAUKOS

На двери одного из самых популярных в Каунасе кафе с шаурмой висит объявление: „По техническим причинам кафе не работает“. Причины – нарушения, выявленные Государственной продовольственно-ветеринарной службой (ГПВС)). Инспекторы указали, что на оборудовании была обнаружена пыль, в зоне приготовления пищи - грязный пол, стены, на полках хранились посторонние вещи, вентиляционная система была грязная, нечистое оборудование для охлаждения еды, сообщает телевидение LNK.

„Просто такое произошло, все вместе, что нам не удалось за всем присмотреть, наша директор была в отпуске, вот так и вышло“, – сказал владелец кафе Baharat Паулюс Жеконис.

Инспекторы выяснили, что работники держали свои личные вещи рядом с продуктами.

„Появляются условия для загрязнений, поскольку часть свежих продуктов хранят в раздевалке, рядом находится и инвентарь для уборки помещений, химия, раздевалка неприбранная. Также выяснилось, что в компании не контролируют температуру в морозилках“, – сказала представитель службы Дангуоле Григалявичене.

Жеконис сказал, что инспекторы нагрянули в разгар рабочего дня, никто не успел все прибрать.

„Просто такие обстоятельства сложились. Приходят с проверкой в обед, пишут, что на стенах брызги. Ну да, я согласен, некрасиво, или те же продукты на полу“, – заметил он.

Недавно сообщалось, что после того как в этом кафе два человека съели шаурму, они заболели - их тошнило, поднялась температура. Однако Жеконис считает, что люди могли отравиться в другом месте.

„На самом деле мы опростоволосились, не все было в порядке, но, скажем, в то же воскресенье, когда разразился скандал, мы продали 130 порций шаурмы. Отравились двое... Опять-таки нам очень жаль, ведь за день все привели в порядок“, – сказал он.

Это кафе славится своей шаурмой и ценами – порция 10 евро.

„Никто в тот день не обращался, никаких замечаний не было. Мясо было хорошим, мы везем его замороженным из Германии, производитель надежный“, – заметил Жеконис.

Расследование в связи с этим кафе продолжается, деятельность заведения временно остановлена.

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