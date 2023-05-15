"Принято решение и уже некоторое время мы работаем в этом направлении. Была опробована цель объединения всех малых партий, соответствующих нашей программе. Были встречи и давали надежду, что все будет красиво, но результата не добились. Поэтому другого выхода нет – нужно создавать политическую структуру", - Elta сказал Р. Гринявичюс.

"Будем ли мы создавать новую или объединять существующие… Это технические вещи. Главное, что участники движения поддержали создание политической силы, а политическая сила – это очень широкое понятие", - сказал Р. Гринявичюс.

О планах ДСЛ глава движения сообщил на мероприятии в Друскининкае в субботу.

Р. Гринявичюс заявил, что в названии новой политической силы должно фигурировать слово "семья".

Хотя об участии и структуре политической силы он говорил уверенно, Р. Гринявичюс все же утверждал, что не планирует становиться лидером партии.

"Если возникнет политическое образование, действительно будут люди сильнее меня", - сказал он.

"Это может быть и не член ДСЛ", - заключил Р. Гринявичюс.

Организация Движение семей Литвы позиционирует себя как защитника традиционных семейных ценностей, естественной семьи и конституционных прав граждан. В субботу эта организация организовала мероприятие семей.

Накануне мероприятия Р. Гринявичюс заверил, что не будет никакого политиканства и громко выражаемых упреков в адрес властей, чем Движение семей прославилось во время своего первого организованного шествия.

ELTA напоминает, что в прошлом году такое мероприятие ДСЛ планировало организовать в Вильнюсе, но столичное самоуправление после начала войны России в Украине отозвало разрешение на мероприятие. Праздник движения был организован на частной территории в Каунасском районе.

Впервые "Большой марш в защиту семьи" был организован в мае 2021 г., в парке Вингис, в Вильнюсе.