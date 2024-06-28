Движение "Анастасия": утопия русского национализма, покорившая европейцев

Поскольку у этого движения нет ясной структуры, его действие состоит в следовании идеям, поэтому одновременно могут образоваться несколько не связанных друг с другом, даже вступающих в конфронтацию сетей. Таким образом очень сложно установить число участников движения. Кроме того, нельзя доверять цифрам, которые называет Мегре или члены движения. Подобные организации склонны искусственно раздувать такие данные, чтобы сделать вид, что движение более могущественное и значимое, чем есть на самом деле. Сосчитать анастасийцев сложно и потому, что в отдельных общинах различается уровень вовлеченности членов. Однако члены общины, с которыми говорил Delfi, сказали, что анастасийцем можно назвать человека, который прочитал все книги Мегре серии „Звенящие кедры России“.