Движение "Анастасия": утопия русского национализма, покорившая европейцев

В Литве среди анастасийцев есть несколько ответвлений: радикальное, открыто пророссийское о связанное с теми, кто поддерживает Кремль, а также умеренное – его члены открыто не декларируют поддержку России, подчеркивают политическую нейтральность, а также есть люди, которые принимают часть идей Мегре, обычно – экологический образ жизни, но открыто себя к представителям движения не относят.
Под ширмой экологической жизни пропаганда „духовной России“ и унижение Запада
Звенящие кедры России (ЗКР), движение „Анастасия“, культ Анастасии, анастасийцы появились в Литве несколько десятков лет назад. Сначала это было неформальные клубы читателей серии книг Владимира Мегре „Звенящие кедры России“.
Главная героиня книг Мегре – мистическая жительница сибирской тайги Анастасия, ведрусска, обладает божественными свойствами. Мегре выступает в роли медиума: через книги передает учение Анастасии, уверяет, что она – не выдуманный персонаж, а реальная женщина, от которой у него родились двое детей. Правда, на суде, где рассматривался вопрос авторского права, писатель признал, что это вымышленный персонаж.
Учение Анастасии, которое в своих книгах конструирует Мегре, основано на философии „нового века“ (New Age) и смешении различных религиозных доктрин и эзотерических теорий. Российский предприниматель в книгах говорит о необходимости вернуться к корням, назад к природе, жить в гармонии с окружением и следовать идеям экологии. Немало внимания уделяется модели семьи, воспитанию детей, призывают учить их в общинах, защищая от влияния современного общества.
Один из основных элементов образа жизни анастасийцев – так называемое родовое поместье, это жилье из экоматериалов, обычно соломы или глины, срубы, на участке в 1 га и другие необходимые элементы - сад, лес, водоем. Все они, по словам Мегре, необходимы для создания натуральной экосистемы и обеспечения гармонии.
В родовом поместье кипит жизнь семьи: рождаются дети (многие представители движения пропагандируют роды на дому), плаценту закапывают под деревом, на участке есть место для погребения скончавшихся членов семьи. Питаться призывают выращенными своими руками экологическими продуктами, родовое поместье своей моделью напоминает натуральное хозяйство, необходимые продукты или сырье получают у других членов общины путем обмена.
Все это – фасадная часть движения. Его члены стараются показать себя позитивными, любящими природу создателями утопий. На деле, их гуру - писателю Мегре - не чужды идеи открытого антисемитизма, русского национализма – превосходства русских над другими, пропаганда „русской духовности“, различные теории заговора.
Западный мир и Европа в идеологии Мегре, которая передается в его книгах, изображены как погрязшие в материализме, утратившие любого рода духовность, европейцев нередко называют „биороботами“. Сам Мегре упоминал, что ежегодно в Европе психическими расстройствами заболевают по 10% жителей.
Очевидно, что в контексте такого нарратива Россия изображается как единственная альтернатива порабощенному материализмом и глобалистами Западу, последний бастион духовности, на который надо равняться.
Эти идеи есть как в книгах, так и в других письменных источниках, связанных с движением и в высказываниях самого Мегре. В ходе исследования выяснили, что в Литве анастасийцы нередко делятся русскими текстами. Это объясняется тем, что истоки движения – в России, там живет Мегре, проходят различные встречи, мероприятия, семинары.
Исследование было проведено после скандального бегства в Россию
Это исследование Delfi стало результатом беспрецедентного происшествия: 27 августа 2023 года 37-летний Альгирдас Шванис похитил свою дочь (младенец находился на грудном вскармливании) и на резиновой лодке нелегально уплыл в Россию, в Калининградскую область. До сих пор Шванис был известен как ученый, который учился в разных странах мира, автор различных инициатив, связанных с экологией, пропагандировал идеи гармонии с природой, был активным деятелем движения анастасийцев, организовывал мероприятия.
Когда стали исследовать его деятельность и взгляды, его связи, выяснилось, что таких людей в Литве много. Под ширмой на первый взгляд безобидного движения кроется радикальная пророссийская идеология, декларирующая идею превосходства русского народа над другими. По мнению экспертов, это можно оценивать как еще одну форму расизма.
Надо сказать, что несмотря на то, что движение в Литве существует давно, до сих пор никто не анализировал мировоззрение его последователей в контексте сегодняшних геополитических событий, войны, которую развязала Россия. По нашей оценке, это важный акцент, поскольку здесь имеет место кремлевская идеология, идеи духовности России и превосходства славян, которую используют в операциях гибридной войны.
В числе людей, с которыми Шванис поддерживал отношения, есть немало тех, кто попал в поле зрения Департамента госбезопасности (ДГБ) за открытую пропаганду пророссийских идеи. По данным источников Delfi, он акцентировал особенность славян и их миссию править миром, вместе с соратниками критиковал „захваченный глобалистами“ Запад и идеализировал Беларусь и Россию.
В ходе исследования выяснили, что движение анастасийцев в Европе, США, Канаде, некоторых странах Азии неоднородное. Нет одного явного лидера, действие членов движения обусловлено идеей, которая сконструирована в книгах Мегре. Люди, которые знакомы с этим движением изнутри, сказали Delfi, что существует несколько групп анастасийцев. Одна из них, немногочисленная – индоктринированные радикалы, которые открыто поддерживают российский режим, поддерживают связи с теми, кто одобряет действия Кремля. Эти люди склонны оспаривать и отрицать легитимность литовской власти и самого Литовского государства, этим они близки к участники так называемого движения „суверенных граждан“, которое тоже пришло из России.
Другая, самая многочисленная ветвь анастасийцев – люди, пропагандирующие экологический образ жизни, но открыто не заявляющие об антигосударственной позиции, не декларирующие поддержку Кремля. После начала войны в Украине движение анастасийцев в Литве потеряло часть членов, от него отделились те, кто держится за идею экологических поместий. Людям, которые хотят спокойно жить на природе, показалось неприемлемой категоричность некоторых соратников, их пророссийскость и радикализм. Одним из радикалов, по данным источников, был сбежавший с младенцем в Россию Шванис.
Третья группа анастасийцев - люди, которым импонируют идеи экологии, они необязательно знакомы с идеологией Мегре или верят в теории заговора, которые описаны в книгах. Им импонируют идеи сохранения планеты, вегетарианства, веганства, экологического хозяйства, возвращения к корням и гармонии с природой, которые они нашли в других источниках.
В Европе бьют в набат: беспокоит прорусскость и антисемитизм движения
Идеи Мегре распространились не только на территории бывшего СССР , но и в других странах мира, особенно в немецкоговорящих странах. Это результат перевода книг на разные языки, но больше всего – тенденции экологической жизни и поиска духовности.
После начала пандемии Covid-19, когда люди начали активнее переселяться в сельские местности, в Швейцарии, Германии и Австрии обратили внимание на анастасийцев. У ведомств этих стран беспокойство вызывает поддержка со стороны Мегре Владимира Путина и кремлевского режима, особенно негативно оценивают тот факт, что единомышленники писателя основали политическую партию, как они сами, так и Мегре, открыто поддерживали Путина.
Беспокойство вызывает и тот факт, что к анастасийцам в Европе примыкают и крайние правые радикалы.
В Германии и Австрии, где люди до сих пор чувствую вину за преступления нацистов против человечества, особенно остро реагируют на любые проявления антисемитизма. А они есть в двух книгах Мегре, в которые слепо верят анастасийцы.
В них говорится о том, что в Холокосте виноваты сами евреи, якобы такая их судьба. Утверждают, что евреи правят миром, их цель – контроль над всеми деньгами, и это у них получается. Якобы по этой причине и происходят еврейские погромы, которые дают понять, что евреи сами в этом виноваты.
В творчестве Мегре есть и многослойная антисемитская теория заговора. Слов но освобождая евреев от заранее запрограммированной „вины“ утверждается, что хотя они и правят миром, СМИ и финансами, но сами - всего лишь орудия в руках потомков древней касты жрецов левитов.
Левитов наделяют статусом коварных и просчитывающих все наперед правителей мира. Их связывают и с появлением христианства, утверждая, что левиты инвестировали свои деньги в распространение учения Христа, поскольку видели возможность с помощью новой религии поработить целые народы, превращая людей в биороботов.
Распространение этих идей, теории заговоров из книг Мегре и превосходство русских с духовностью России как противовес деградирующему Западу, захваченному глобалистами и наконец – примыкание к движению радикальных правых - все это вызывает в Европе обоснованное беспокойство.
Почему сложно точно сказать, сколько в Литве анастасийцев
В контексте анализа действия движения в Литве и влияния идеологии Мегре на общество надо обратить внимание на то, что у движения нет явного харизматичного лидера, за которым можно следовать. Каждое родовое поместье или их группа могут руководствоваться разными принципами сожительства. Несмотря на то, что на позицию лидера претендует Мегре, все же он сам заявил о необходимости децентрализации движения. Кроме того, в книгах он говорит не от себя, а передает учение отшельницы Анастасии.
По словам социолога и исследователя религий профессора университета имени Витаутаса Великого Милды Алишаускене, это движение – скорее, сеть, а не организация. Эту особенность заметили и другие исследователи, сравнив анастасийцев с некоторыми исламскими движениями. Нередко такие движения действуют по принципу отдельных ячеек, члены которых не знают о планах единомышленников, живущих в других регионах.
„Я бы сказал, что это современная форма организации. Есть идеи, которые распространяются, люди относятся к каким-то виртуальным общинам, что-то обсуждают, объединившись в социальных сетях. Поэтому сказать, насколько распространены эти идеи – практически невозможно“, – сказала Delfi Алишаускене.
Она заметила, что анастасийцы живут в созданном ими же утопическом мире. Анализируя их мировоззрение, она выделила существенные критерии: в городах люди отчуждены, поэтому взгляд обращен на природу, где они создадут свои поместья, будут жить вместе, хоронить плаценту под деревьями, выращивать овощи.
Поскольку у этого движения нет ясной структуры, его действие состоит в следовании идеям, поэтому одновременно могут образоваться несколько не связанных друг с другом, даже вступающих в конфронтацию сетей. Таким образом очень сложно установить число участников движения. Кроме того, нельзя доверять цифрам, которые называет Мегре или члены движения. Подобные организации склонны искусственно раздувать такие данные, чтобы сделать вид, что движение более могущественное и значимое, чем есть на самом деле. Сосчитать анастасийцев сложно и потому, что в отдельных общинах различается уровень вовлеченности членов. Однако члены общины, с которыми говорил Delfi, сказали, что анастасийцем можно назвать человека, который прочитал все книги Мегре серии „Звенящие кедры России“.
Как анастасийцев в своих целях использует кремлевский режим?
Анализ идеологии движения показывает, что именно через мнимую духовность, сохранение мира и гармонию с природой действуют рычаги влияния России. Под этой ширмой пытаются спрятать идеи превосходства над Западом – русский национализм.
В дискуссии на Delfi участие принимал депутат, бывший министр обороны, историк и писатель Арвидас Анушаускас, который акцентировал, что Россия пользуется гарантируемой европейской демократией свободой слова и вероисповедания, пользуется ситуацией, пытается проникнуть в основные темы: зеленое движение, экология, сохранение Земли.
„Особенность путинской, российской дипломатии таится в том, что они пользуются теми возможностями, которые есть в демократических странах, свободой вероисповедания, другими свободами. Пользуются ситуацией, которая им на руку при развитии параллельной, горизонтальной, иногда – секретной деятельности, но без декларации реальных целей“, – сказал депутат.
Превосходство славян, унижение Запада, позиционирование России как оплота духовности и явный антисемитизм – все это ясно видно в идеологии анастасийцев, Россия использует эти элементы в гибридной войне как орудие пропаганды.
Действие комплексное, идет распространение теорий заговора, Россию и ее духовность представляют как альтернативу катящемуся в бездну и деградирующему Западу, все это должно вызвать недоверие к государственным учреждениям и самому государству. Наконец, пропаганда отрицания самого государства, поощряются идеи близкие идеям движения суверенных граждан, якобы человек может функционировать без государства. Это устраняет обязательство жителей защищать государство, платить налоги и подчиняться законам.
Все эти элементы вместе с восхвалением России – особенно на руку кремлевскому режиму, который развязал войну у не отказывается от геополитических амбиций.
Очевидное доказательство того, что эту идеологию используют пропагандисты Кремля – тот факт, что книги Мегре на литовском издает издательство Baltoji gulbė, глава которого поддерживает связи с лицами, открыто поддерживающими Россию. Это издательство издавало книги пропагандиста Николая Старикова, который восхвалял Иосифа Сталина, а также эзотерическую литературу. Его возглавляет гражданка Литвы Наталия Эркеленц, которая не скрывает сталинистские взгляды, они просматриваются на ее страницах в социальных сетях.
Государство только в исключительных случаях может использовать рычаг своей власти
Во время дискуссии на Delfi Анушаускас констатировал, что несмотря на распространение деструктивных идей, государство располагает ограниченным арсеналом средств воздействия, поскольку в демократическом государстве важно соблюдать права и свободы человека.
Депутат сказал, что видит реальную угрозу, если дети представителей этих движений будут отделены от системы образования, у них сформируется свое мировоззрение. Особенно опасно, если таких людей, отрицающих государство, будет много.
„Я думаю, что государство может вмешаться, когда начинаются какие-то крайности. Например, когда есть угроза нацбезопасности, фиксируются какие-то связи“, – сказал Анушаускас.
Однако он заметил, что анастасийцев, как и представителей других подобных движений, не надо стричь под одну гребенку, поскольку степень вовлеченности их членов очень разная. Одни следуют только идеям экологии, другие – идеям из книг Мегре, среди которых есть антисемитизм, восхваление духовной России, превосходства славян.
Delfi в ранее опубликованном материале уже сообщал, что среди анастасийцев есть люди, которые открыто высказываются против государства, прославляют Россию, которые были судимы за антигосударственную деятельность. По словам представителей движения, этих людей немного и у них нет значительной поддержки.