Двигатель автомобиля можно мыть только в специально отведенных местах

Владельцы автомобилей зачастую приводят в порядок не только кузов и салон, но также стараются вымыть двигатель. Однако это на автомобильной мойке делать нельзя и, если вы заметили, что кто-то моет двигатель, следует сообщить оператору мойки. Двигатель автомобиля следует мыть в специально отведенных местах. В противном случае — штраф, об этом пишет портал madeinvilnius.lt.