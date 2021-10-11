Одна из них - из Шакяй. Она была непривита. Скончалась в Каунасской клинике.

Этот факт подтвердила представитель Каунасской клиники Каролина Рачкаускене.

Другая женщина из той же возрастной группы 30-39 лет была из Тельшяй. Она была доставлена в Шяуляйскую больницу. По словам представителя больницы Сонаты Тените, в реанимации она находилась 8 дней. После этого она скончалась. Женщина была полностью привита, но у нее были тяжелые сопутствующие заболевания иммунной системы.

Delfi напоминает, что на прошлой неделе от коронавируса скончалась женщина из группы 20-29 лет. Она была непривита и скончалась в Пренайской больнице, куда была доставлена в очень тяжелом состоянии.

Кроме того, на прошлой неделе COVID-19 унес жизнь женщины из возрастной группы 30–39 лет. Она была родом из Тельшяй. Женщина была непривита, у нее были сопутствующие болезни.

Третья молодая жертва ковида на прошлой неделе – мужчина 40-49 лет из Кедайняйского района.