Одна из них - из Шакяй. Она была непривита. Скончалась в Каунасской клинике.
Этот факт подтвердила представитель Каунасской клиники Каролина Рачкаускене.
Другая женщина из той же возрастной группы 30-39 лет была из Тельшяй. Она была доставлена в Шяуляйскую больницу. По словам представителя больницы Сонаты Тените, в реанимации она находилась 8 дней. После этого она скончалась. Женщина была полностью привита, но у нее были тяжелые сопутствующие заболевания иммунной системы.
Delfi напоминает, что на прошлой неделе от коронавируса скончалась женщина из группы 20-29 лет. Она была непривита и скончалась в Пренайской больнице, куда была доставлена в очень тяжелом состоянии.
Кроме того, на прошлой неделе COVID-19 унес жизнь женщины из возрастной группы 30–39 лет. Она была родом из Тельшяй. Женщина была непривита, у нее были сопутствующие болезни.
Третья молодая жертва ковида на прошлой неделе – мужчина 40-49 лет из Кедайняйского района.
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