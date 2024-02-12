Две столичные гимназии обратились в Вильнюсское городское самоуправление с просьбой об их переименовании

"На следующей неделе у нас будет заседание Комиссии по исторической памяти, и мы рассмотрим вопрос о переименовании двух школ. Будут переименованы Вильнюсская гимназия им. Саломеи Нерис и Вильнюсская гимназия им. Софьи Ковалевской", – сообщила агентству Elta председатель Комиссии по исторической памяти Вильнюсского городского самоуправления Камиле Шерайте-Гогелене.

По словам политика, обе школы сами обратились в муниципалитет с просьбой о переименовании. "У нас нет рычагов не рассматривать их обращения. А тогда, после нашей комиссии, решения уже пойдут на рассмотрение совета 28 февраля", – сказала она, отметив, что образовательные учреждения также предложили варианты для их переименования.