Две недели после взрыва в Виршулишкес: финансовые выплаты и недовольство соседей

Люди приходили за вещами, которые в выходные собрал Красный крест. Люди уже две недели как лишились крова и всех своих вещей.

"Первое ощущение хаоса и беспокойства прошло, но сейчас их ждут серьезные хлопоты – переезд, налаживание быта", – сказала представитель Красного креста Лука Лесаускайте.

Социальное жилье попросили 16 семей, им их предоставили с конца прошлой недели.

"В 9 квартирах была мебель и оснащение, в других многого не хватало. Покупку части мебели и техники мы можем компенсировать", – сказала вице-мэр Вильнюса Симона Белюне.

Жители жертвовали погорельцам и новые вещи. Было собрано столько вещей, что они не вмещались на склады.

"Кастрюли и сковородки - это очень важные вещи, но ведь надо и на чем-то спать, сидеть. Есть ли есть люди, у которых есть ненужные диваны, письменные столы и т.д. можно звонить по номеру 111, это наш бесплатный короткий номер", – сказала Лесаускайте.

Неправительственная организация сказала, что поможет людям, чем сможет.